Çerkezköy'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Öztrak Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlarında itfaiye ekiplerine bahçe hortumuyla yardım ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.