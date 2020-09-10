Çerkezköy ilçesinde iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Veliköy Mahallesi'nde M.A. ile ağabeyi H.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A., ağabeyini ayağından silahla yaraladı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.A.'nın tedavisi sürüyor.
M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Çerkezköy'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika