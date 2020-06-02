Son dakika haber! Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü okullara maske ve dezenfektan gönderdi - Son Dakika

Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğünce, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullara maske ve dezenfektan gönderildi.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 326 şişe el dezenfektanı, 67 ortam dezenfektanı ve 250 siperlikli maske, Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 14 bin 74 cerrahi maske üretildi.

Bu ürünlerden Kırklareli'ne 217 kilogram ortam dezenfektanı, 498 el dezenfektanı ve 710 siperlikli maske, Edirne'ye 274 kilogram ortam dezenfektanı, 527 el dezenfektanı, 900 siperlikli maske gönderildi.

Tekirdağ genelinde ise 166 kilogram ortam dezenfektanı, 519 el dezenfektanı ve bin 600 siperlikli maske dağıtıldı.