Son dakika haber... Cerrahi tulum ve maske ihracatında "Hibe şartı kaldırılsın" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber... Cerrahi tulum ve maske ihracatında "Hibe şartı kaldırılsın" çağrısı

Son dakika haberi... Pandemi döneminde ihracatta rekorlar kıran cerrahi önlük ve maskede Devlet Malzeme Ofisine (DMO) hibelerin kaldırılması talebinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskanizi, "İyi bir performans yakalayan cerrahi maske ve tulum ihracatını entübe etmeyin"...

Pandemi döneminde ihracatta rekorlar kıran cerrahi önlük ve maskede Devlet Malzeme Ofisine (DMO) hibelerin kaldırılması talebinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskanizi, "İyi bir performans yakalayan cerrahi maske ve tulum ihracatını entübe etmeyin" çağrısında bulundu.

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Cerrahi maske ihracatında bir maske ihraç edildiğinde DMO'ya bir maske, cerrahi tulum ihracatında ise her üç tulum karşılığı bir tulum hibe etme şartı bulunuyor. İhracatçılar, bu hibelerin kaldırılmasını istiyor. Hibelerin cerrahi ürün ihracatına büyük maliyet yüklediğine değinen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Pandemi döneminde işleri ciddi anlamda sekteye uğrayan ihracatçı firmalarımız cerrahi maske ve tulum ihracatı ile soluk aldı. Hibe şartı nedeniyle ihracatçılarımızın maliyetlerinde yüzde 100'e varan artışlar meydana geldi, ihracatçılarımız fiyat tutturamaz konuma geldi. Pahalı kaldığımız için ihraç pazarlarımızı kaybetmeye başladık. Avrupalılar kendi yatırımlarını yapıyorlar, Avrupalıları tekrar sanayici yaptık. Bizden kumaş alıp kendileri maske ve tulum üretmeye başladı. Hükümetimiz bağış ile ilgili kısımlara bir düzenleme getirirse, Türkiye'ye döviz kazandıran bu sektör daha da iyi konuma gelebilir. Türkiye'nin cerrahi maske, tulum ve cerrahi malzeme ihracatı üç katına çıkabilir. Aksi takdirde şu anda ihracatta fırsatlar sunan bu kalemlerde fırsatı kaçıracağız" diye konuştu.


"Maske artık hayatımızın bir parçası"


Cerrahi ve tıbbi malzemelerin pandemi süreciyle birlikte hayatımıza girdiğini, artık her daim de olacağını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, alınacak önlemlerin ihracatta sürdürülebilirliğin önüne geçmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin Haziran ayında yaptığı 104 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde tekrar zirveye çıktığı bilgisini veren Sertbaş, "Konvansiyonel konfeksiyon ürünleri ihracatımız Haziran ayında 2019 yılı Haziran ayını yakaladı. Cerrahi maske, tulum ve diğer malzeme ihracatımızda geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 295'lik artışla 8.5 milyon dolar olan cerrahi önlük, maske ve cerrahi malzeme ihracatı 33,7 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayından itibaren normal konvansiyonel ürünlerin artışı, üzerine bir de tıbbi malzemelerin artmasıyla hazır giyim ihracatının çok daha yüksek yerlere çıkacağını ümit ediyorum. Bu malzemelerin ihracatında çok geç kaldık. Çok zorlandık, çok da pahalı satmaya çalıştık. Hibeler kaldırıldığı takdirde cerrahi maske ve tulum ihracatında sürdürülebilirliği sağlamış olacağımız gibi, kendimize rakipte doğurmamış oluruz" dedi. - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Cerrahi tulum ve maske ihracatında 'Hibe şartı kaldırılsın' çağrısı - Son Dakika Ekonomi
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