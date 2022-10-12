Denizli'nin Pamukkale İlçesinde Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi zehirleyerek öldüren Afganistan uyruklu Sabour Sakhızadeh tutuklandı. Sakhızadeh, ifadesinde sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf etti.
Sakhızadeh ifadesinde önceki gün akşam sevgilisi Noori'nin yemeğine fare zehri koyduğunu, Noori yemeği yedikten sonra ölmesini beklediğini anlattı. Sakhızadeh, Noori öldükten sonra kolay taşımak için ellerini ve ayaklarını bağlayıp, battaniyeye sardıktan sonra hurda taşınan iki tekerlekli el arabasıyla yaklaşık 2 kilometre taşıyıp, Noori'nin cesedini yol kenarına attığını söyledi.
Noori'nin sevgilisi Sakhızadeh'ye karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı, 8 Eylül'de süresi dolan karar sonrasında ikilinin beraber yaşamaya devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi - Son Dakika