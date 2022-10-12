Sakhızadeh ifadesinde önceki gün akşam sevgilisi Noori'nin yemeğine fare zehri koyduğunu, Noori yemeği yedikten sonra ölmesini beklediğini anlattı. Sakhızadeh, Noori öldükten sonra kolay taşımak için ellerini ve ayaklarını bağlayıp, battaniyeye sardıktan sonra hurda taşınan iki tekerlekli el arabasıyla yaklaşık 2 kilometre taşıyıp, Noori'nin cesedini yol kenarına attığını söyledi.

Kaynak: DHA

Afganistan, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi - Son Dakika

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