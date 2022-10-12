Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi - Son Dakika
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Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi

12.10.2022 16:33

Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi zehirleyerek öldüren yine Afganistan uyruklu Sabour Sakhızadeh polis ekipleri tarafından tutuklandı. Kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini itiraf eden Sakhızadeh'e karşı Noori'nin daha önceden uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale İlçesinde Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi zehirleyerek öldüren Afganistan uyruklu Sabour Sakhızadeh tutuklandı. Sakhızadeh, ifadesinde sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf etti.

FARE ZEHRİ İLE ÖLDÜRÜP 2 KİLOMETRE TAŞIMIŞ

Sakhızadeh ifadesinde önceki gün akşam sevgilisi Noori'nin yemeğine fare zehri koyduğunu, Noori yemeği yedikten sonra ölmesini beklediğini anlattı. Sakhızadeh, Noori öldükten sonra kolay taşımak için ellerini ve ayaklarını bağlayıp, battaniyeye sardıktan sonra hurda taşınan iki tekerlekli el arabasıyla yaklaşık 2 kilometre taşıyıp, Noori'nin cesedini yol kenarına attığını söyledi.

Sevgilisini zehirleyerek öldürdü! Sebebi kıskançlıkmış

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Noori'nin sevgilisi Sakhızadeh'ye karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı, 8 Eylül'de süresi dolan karar sonrasında ikilinin beraber yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar belli oldu Yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar belli oldu Battaniyede elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan kadına, sevgilisi fare zehri vermiş (2) Battaniyede elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan kadına, sevgilisi fare zehri vermiş (2)
Kaynak: DHA

Afganistan, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi - Son Dakika
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