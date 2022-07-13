Son dakika haber | Çeşme Belediyesi: Ovacık Sertur Civarında Çıkan Yangın Ekiplerimiz Tarafından Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Çeşme Belediyesi: Ovacık Sertur Civarında Çıkan Yangın Ekiplerimiz Tarafından Kontrol Altına Alındı

13.07.2022 21:00
Son dakika haber | Çeşme Belediyesi: Ovacık Sertur Civarında Çıkan Yangın Ekiplerimiz Tarafından Kontrol Altına Alındı

Son dakika gelişmesine göre Çeşme Belediyesi, “Ovacık Sertur civarında çıkan yangın ekiplerimiz tarafından kontrol altına alındı. İlçemizde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle farklı bölgelerdeki yangınlarda çalışmalarımız devam ediyor. Küçük dikkatsizlikler telafisi zor sonuçlara neden olabilir” açıklamasını yaptı.

Çeşme Belediyesi, "Ovacık Sertur civarında çıkan yangın ekiplerimiz tarafından kontrol altına alındı. İlçemizde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle farklı bölgelerdeki yangınlarda çalışmalarımız devam ediyor. Küçük dikkatsizlikler telafisi zor sonuçlara neden olabilir" açıklamasını yaptı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bugün sabah başlayan orman yangın kontrol altına alındı. Çeşme Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yangın bölgesinden fotoğraflar birlikte yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ovacık Sertur civarında çıkan yangın ekiplerimiz tarafından kontrol altına alındı. İlçemizde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle farklı bölgelerde devam eden yangınlarda çalışmalarımız devam ediyor. Küçük dikkatsizlikler telafisi zor sonuçlara neden olabilir."

YORUMLAR
500
Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucunda yangın çıkmış Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucunda yangın çıkmış Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı
Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çeşme Belediyesi: Ovacık Sertur Civarında Çıkan Yangın Ekiplerimiz Tarafından Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
19:10 15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
18:29 Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 21:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Çeşme Belediyesi: Ovacık Sertur Civarında Çıkan Yangın Ekiplerimiz Tarafından Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement