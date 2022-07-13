Son dakika haber | Çeşme Belediyesi: Ovacık Sertur Civarında Çıkan Yangın Ekiplerimiz Tarafından Kontrol Altına Alındı

Çeşme Belediyesi, "Ovacık Sertur civarında çıkan yangın ekiplerimiz tarafından kontrol altına alındı. İlçemizde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle farklı bölgelerdeki yangınlarda çalışmalarımız devam ediyor. Küçük dikkatsizlikler telafisi zor sonuçlara neden olabilir" açıklamasını yaptı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bugün sabah başlayan orman yangın kontrol altına alındı. Çeşme Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yangın bölgesinden fotoğraflar birlikte yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ovacık Sertur civarında çıkan yangın ekiplerimiz tarafından kontrol altına alındı. İlçemizde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle farklı bölgelerde devam eden yangınlarda çalışmalarımız devam ediyor. Küçük dikkatsizlikler telafisi zor sonuçlara neden olabilir."