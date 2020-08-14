Son dakika haber: ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN 1 - Son Dakika

ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGI1 İzmir 'in çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 01:34

Kaynak: DHA

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