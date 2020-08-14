Son dakika haber: ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN 1 - Son Dakika
Son dakika haber: ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN 1
Gelen son dakika haberlerine göre ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGI1 İzmir'in çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.
ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGI1 İzmir'in çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
14.08.2020 07:42:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN 1 - Son Dakika