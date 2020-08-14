Son dakika haber! ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN ? 3 - Son Dakika

Son dakika haber! ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN ? 3
Bir son dakika haberine göre ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN ? 3 (Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan açıklama)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 02:11
Kaynak: DHA
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