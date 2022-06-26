Son dakika haberleri: Çeşme'deki cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Çeşme'deki cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı

26.06.2022 17:03

Son dakika haberler: Çeşme'deki cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı İzmir'in Çeşme ilçesinde, birlikte çalıştığı öğrenilen bir grup arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çeşme'deki cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, birlikte çalıştığı öğrenilen bir grup arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, 22 Haziran saat 23.50 sıralarında İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'ta bulunan beyaz eşya tamir dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz eşya dükkanında çalışan H.D., K.U., ve E.A., dükkanda buluştu. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.D., otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra aynı araçla adrese gelen H.D., yanında getirdiği tabancayla K.U. ve E.A.'ya tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde K.U.'nun yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralı E.A. ise ambulansa Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suç aletlerini denize atmış

Öte yandan, olayın ardından otomobili ile suç aletlerini denize atan katil zanlısı H.D., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Olayda kullanılan suç aletlerini ise dalgıç polisleri tarafında pırlanta plajında bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Çeşme'deki cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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