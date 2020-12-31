Çeşme polisi 300'ü aşkın personelle yılbaşı mesaisinde - Son Dakika

Çeşme polisi 300'ü aşkın personelle yılbaşı mesaisinde

31.12.2020 23:07

Çeşme Emniyet Müdürlüğü, İzmir'den gelen takviyelerle birlikte 300'ü aşkın personelle yılbaşı mesaisine başladı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü, İzmir'den gelen takviyelerle birlikte 300'ü aşkın personelle yılbaşı mesaisine başladı.

Covid-19 mücadelesi önlemleri çerçevesinde saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde polis ekiplerinin yeni yıllarını kutlayarak, görev yerlerine gitmeden önce kısa bir konuşma yaptı.

Emniyet Teşkilatı olarak Çeşme'nin emniyetini sağlamanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan İlçe Emniyet Müdürü Alev, "Sokağa çıkma yasağı başladı. Bu saatten sonra herhangi bir asayişi bozucu olay olmasını beklemiyorum. Sabah saatlerine kadar insanlar evlerinde olacaklar. Herhangi bir taşkınlık, sokağa çıkma yasağını ihlal olabilir. Sokağa çıkanlar, taşkınlık yapanlar olursa, anında müdahale edeceğiz. Huzurun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Sabah saatlerine kadar, başlarınızdaki sorumlu amirlerinizle beraber ben de görev başında olacağım. Çeşme'de asayişi hep beraber sağlayacağız. Sokağa çıkma yasağı olduğu için her yer kapalı. Herhangi bir eğlence de yapılamaz. Ancak evlerde, villalarda herhangi bir adli vaka, olay, şikayet ya da parti şeklinde bir toplanma, pandemi önlemlerine aykırı bir takım ihbarlar alınırsa, sorumlu amirlerinizin talimatıyla anında müdahale edeceğiz. Kesinlikle herhangi bir taşkınlığa, huzuru bozacak hiçbir harekete izin vermeyeceğiz" diyerek talimatlarını verdi.

Çeşme Emniyet Müdürü Alev'in talimatları vermesinin ardından polis ekipleri görev bölgelerine hareket etti. - İZMİR

Çeşme polisi 300'ü aşkın personelle yılbaşı mesaisinde
Çeşme polisi 300'ü aşkın personelle yılbaşı mesaisinde
Çeşme polisi 300'ü aşkın personelle yılbaşı mesaisinde
Çeşme polisi 300'ü aşkın personelle yılbaşı mesaisinde

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme polisi 300'ü aşkın personelle yılbaşı mesaisinde - Son Dakika


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