Son dakika haber | Çeşme yangınıyla ilgili 2 şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Son dakika haber | Çeşme yangınıyla ilgili 2 şüpheli adli kontrolle serbest

15.07.2022 14:29
Son dakika haber | Çeşme yangınıyla ilgili 2 şüpheli adli kontrolle serbest

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan makilik alandaki yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 işçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan makilik alandaki yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 işçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 5 işçi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan bir hayvan çiftliğinde çalışan işçilerin kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturmuş ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılmıştı. Saatler süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınmış ve yangın yaklaşık 120 hektar alanı kül etmişti. Olayla ilgili yangının çıkmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alınmıştı.

2'si adliyeye sevk edildi

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 kişiden 5'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 işçi ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Çeşme yangınıyla ilgili 2 şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika

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