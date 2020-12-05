Son dakika haber... CEV Şampiyonlar Ligi ilk etabında oynayamayacak Arkas Spor, hükmen mağlup ilan edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk etap maçlarına takımdaki 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle katılamayacak Arkas Spor, söz konusu müsabakalarda hükmen mağlup ilan edildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk etap maçlarına takımdaki 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle katılamayacak Arkas Spor, söz konusu müsabakalarda hükmen mağlup ilan edildi. Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, takımda iki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bu nedenle 8-10 Aralık'ta Fransa'nın Tours kentindeki CEV Şampiyonlar Ligi ilk etap maçlarında yer alınamayacağı belirtildi. Açıklamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün oynanacak Solhanspor maçı öncesinde yapılan testlerde başka pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi. CEV'in internet sitesinde Arkas Spor'un, B Grubu'nda İtalya'nın Cucine Lube, Fransa'nın Tours ve İtalya'nın Sir Sicoma Monini ile oynayacağı ilk maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği aktarıldı. Grupta ikinci etap maçları 9-11 Şubat 2021'de İtalya'nın Perugia kentinde oynanacak.

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