Son dakika haber! CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç, koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son dakika haber! CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Son dakika haberleri... Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk turundaki 5 maç, pozitif sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sebebiyle iptal edildi.

Son dakika haber! CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç, koronavirüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk turundaki 5 maç, pozitif sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sebebiyle iptal edildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre, bazı oyuncularının Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Mladost Zagreb, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı. Grupta 2. tura çıkacak ekip, Erzeni Shijakut ile Fino Kaposvar arasındaki 2 maçın ardından belli olacak.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ilk turunda Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak Minchanka Minsk de aynı durumu yaşadı. Hükmen galip ilan edilen Allianz MTV Stuttgart tur atladı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç, koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika Spor

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