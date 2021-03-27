Son dakika haber | ÇEVRE BAKANI KURUM: KANAL İSTANBUL PROJESİNİ İMAR PLANLARINI ONAYLADIK - Son Dakika

Son dakika haber | ÇEVRE BAKANI KURUM: KANAL İSTANBUL PROJESİNİ İMAR PLANLARINI ONAYLADIK

27.03.2021 16:20
Son dakika haber | ÇEVRE BAKANI KURUM: KANAL İSTANBUL PROJESİNİ İMAR PLANLARINI ONAYLADIK, System.String[]

Son dakika habere göre Kamera: Ali Kerem BENGİ / ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz" dedi.

Kamera: Ali Kerem BENGİ/  ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesi'ndeki durum değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Kurum, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KANAL İSTANBUL PROJESİNİ İMAR PLANLARINI ONAYLADIK

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan itirazlar doğrultusunda bu itirazları değerlendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık. 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını problemlerini çözerek İstanbul'umuza değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza,  Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız." dedi

ÇEKMEKÖYE 3 BİN METRELİK GÜRÜLTÜ BARİYERİ YAPICAĞIZ.      Bakan Kurum, Çekmeköy'e yapılacak olan gürültü bariyer projesiyle ilgili "2023 vizyonu çerçevesinde bakanlığımızın yaptığı projelerden bir tanesi. Daha önce de İstanbul'umuzda Ümraniye'de yaklaşık üç bin metrelik bir gürültü bariyeri yapmıştık. Bugün de Çekmeköy'de Şile güzergahı üzerinde Alemdağ nikah sarayı önünden başlamak üzere yaklaşık 3 bin metrelik bir gürültü bariyerini Çekmeköy'ümüze kazandırıyoruz. Bu kapsamda 10 milyon liralık projenin yarısını hibe, yarısını da İller Bankası Genel Müdürümüz eliyle destek olmak suretiyle Çekmeköy Belediyemizle birlikte yapacağız." diye konuştu.BURSAMIZA TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN

Bakan Kurum, Bursa'da yaşanan sel ile ilgili "Bursa Osmangazi ilçemizde Kavaklı Mahallesi'nde 7 bina aşırı sel ve yağışlar sebebiyle göçme tehlikesi yaşıyor. 7 binadaki vatandaşlarımızı Bursa Büyükşehir Belediyemizle yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ortak bir çalışma yürüttüler. Bu kapsamda vatandaşlarımızı sağlam güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Onları geçici olarak yaşamlarını sürdürebilmek adına misafirhanelerimizi onlara tesis ettik. Bu süreçte bakanlığımız, ekiplerimiz binaların boşaltılmasından sonra da detaylı bir şekilde inceleme yapacağız. Vatandaşlarımızı burada can güvenliği riski olmadan oturabilmeleri temin etmek amacıyla da gerekli tedbirleri alacağız. Yaptığımız incelemede şayet burada oturma riski varsa diğer alanlarda, şehirlerde yaptığımız gibi Bursa'mızda Osmangazi ilçemizdeki 7 binamızı da boşaltmak suretiyle vatandaşlarımızı sağlam güvenli alanlarda sağlamış, temin etmiş olacağız. Ben Bursa'mıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Murat Kurum, Çekmeköy, İstanbul, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ÇEVRE BAKANI KURUM: KANAL İSTANBUL PROJESİNİ İMAR PLANLARINI ONAYLADIK - Son Dakika


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