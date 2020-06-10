Son dakika haber | Çevre katliamı yaparken zabıtaya yakalanınca işler tersine döndü
Son dakika haberleri... Bodrum'da boş bir araziye minibüsle 30 çuval hafriyat getirip boşaltan 2 kişi zabıta ekiplerini görünce indirdikleri hafriyat çuvallarını saniyeler içinde tekrar minibüs kasasına yüklediler.
Bodrum'da boş bir araziye minibüsle 30 çuval hafriyat getirip boşaltan 2 kişi zabıta ekiplerini görünce indirdikleri hafriyat çuvallarını saniyeler içinde tekrar minibüs kasasına yüklediler. Komedi filmlerini aratmayan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından bölgeye hafriyat çuvalları atan şahıslara para cezası kesildiği öğrenildi.
Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkisinde minibüsle boş bir araziye gelen 2 inşaat işçisi minibüsün arkasına yükledikleri 30 çuval hafriyatı minibüsten indirmeye başladı. Hızlı bir şekilde çuvallar dolusu inşaat atıklarını araziye bırakan işçilerin o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çektiği görüntüleri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a göndererek kaçak hafriyatı şikayet eden vatandaş Belediye ekiplerinin gelmesini bekledi. Hafriyatların yol üstünde bulunan bir araziye döküldüğü görüntülere sinirlenen Başkan Aras, belediye ekiplerini seferber etti. Hızlı bir şeklide hafriyatın döküldüğü araziye gelen zabıta ekipleri, işçiler son çuvalı minibüsten indirirken baskın yaptı. Zabıta ekiplerini gören işçiler 30 çuval hafriyatı geri minibüse yüklemeye başladı. Hafriyatları İndirdikleri gibi geri yüklemeleri komedi filmlerini aratmayacak sahneler oluşturdu. İşçiler kabahatlar kanununa göre para cezası yemekten kaçamadı.
İşçilerin çuvalları minibüsten indirir indirmez zabıta ekiplerini görünce tekrar geri yükledikleri anlar ise o an çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
(Eren Ayhan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 03:42 Kaynak: İHA
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