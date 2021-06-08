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Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilaj temizliği çalışmalarını tekneden denetledi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilaj temizliği çalışmalarını tekneden denetledi Açıklaması

08.06.2021 18:41
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilaj temizliği çalışmalarını tekneden denetledi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Valilikler koordinasyonunda bu süreci yöneteceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Valilikler koordinasyonunda bu süreci yöneteceğiz. Akabinde Stratejik Eylem Planı çerçevesinde adımlarımızı 3 yıl içerisinde atmak suretiyle Marmara'mızı eski haline dönüştürecek tüm eylemleri yapmış olacağız." dedi.

Bakan Kurum, Caddebostan sahilinde "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan müsilajla ilgili deniz temizliği seferberliği programının ardından beraberindeki heyetle tekneyle denize açılarak çalışmaları takip etti.

Teknede açıklama yapan Kurum, tüm Marmara'yı, 7 şehri ve 25 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir sorunla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sorunun ortaya çıktığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibi ve talimatlarıyla yapılması gereken tüm çalışmaları ortak akılla yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Kurum, "İçinde sanatçılarımız, vatandaşlarımız, bilim insanlarımız, belediyelerimiz, valilerimiz var. Bu bize emanet bırakılmış doğayı, denizlerimizi koruyabilmek adına hep birlikte hareket etmek durumundayız." diye konuştu.

Denizden aldıkları numuneler çerçevesinde eylem planlarını belirlediklerini belirten Kurum, hazırladıkları eylem planlarından birinin deniz yüzeyindeki ve kıyıya vurmuş müsilajların toplanması olduğunu anlattı.

Bu sayede hem görüntü hem koku kirliliğini yok edeceklerini hem de denizin dibinde yaşayan canlıların nefes almasını sağlayacaklarını dile getiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün de 7 ilimizde eş zamanlı teknelerimiz, deniz süpürgelerimiz, yine bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşlarca getirilen tekneler ve botlarla belediyelerimizdeki, Kıyı Emniyetimizdeki tüm araç ve gereçlerle 15 farklı noktada, tüm Marmara'da bin arkadaşımızın karada ve denizde destek verdiği bir çalışmayı başlatmış olduk. Amacımız çok kısa sürede kıyıdaki ve deniz yüzeyindeki müsilajı temizlemek için 7 gün 24 saat çalışmaktır. Bu sayede gördüğümüz bu manzaralara son vermek istiyoruz. Valilikler koordinasyonunda da inşallah bu süreci yöneteceğiz. Akabinde Stratejik Eylem Planı çerçevesinde de adımlarımızı 3 yıl içerisinde atmak suretiyle Marmara'mızı eski haline dönüştürecek tüm eylemleri yapmış olacağız. Biz de bakanlık olarak bu konunun takipçisi ve destekçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek teknik gerek maddi destek vereceklerini ifade ettiler. Biz de tüm ekibimizle bu problemin çıktığı andan itibaren gece gündüz çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin görüşünü alıyoruz ve o doğrultuda da çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. 'Marmara hepimizin' diyorum. İnşallah el birliği içerisinde Marmara'mızı kurtarıp eski günlerine getireceğiz."

"Tüm bu çerçevede herkesin içinde olduğu bir süreci de yürüteceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilim Kurulu'nun nasıl kurulacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bir koordinasyon kurulumuz var. Bakanlığımız bünyesindeki bu koordinasyon kurulunda, valiliklerimiz, belediyelerimiz, bakanlığımızın ekipleri, ilgili bakanlıklarımız, bilim adamlarımız yine sivil toplum örgütlerimiz olacak. Bunun dışında da Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bilim ve teknik kurulu oluşturacağız. Burada üniversitelerimizden hocalarımız olacak. TÜBİTAK MAM bu konuda kıymetli araştırmalar yapıyor. ODTÜ ile zaten deniz yüzeyinde fiilen aylardır süren bir çalışmamız var. Onları bu bölgeye yönlendirdik ve bu bölgeden numuneler aldılar, deneyler yapıyorlar. Tüm bu çerçevede herkesin içinde olduğu bir süreci yürüteceğiz."

Marmara Denizi, Caddebostan, Murat Kurum, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilaj temizliği çalışmalarını tekneden denetledi Açıklaması - Son Dakika


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