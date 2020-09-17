Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna,...
Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız."
Murat Kurum, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna,... - Son Dakika
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