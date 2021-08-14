İlçe meydanındaki Kaymakamlık binasını da inceleyen Kurum, söz konusu alanda örnek bir cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışması yapacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, yaraların bir an önce sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , sel felaketinin yaşandığı Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde, vatandaşların yaralarını bir an önce saracaklarını söyledi.

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