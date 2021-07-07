Kurum: "4 bin 400 şantiyemizde yüzbinlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle 1 milyon konut ürettik" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4 bin 400 şantiyemizde, yüzbinlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle bir milyon konut ürettik. Nasıl sosyal konutta 1 milyon yeni yuva ürettiysek kentsel dönüşümle de 1,5 milyon konutu dönüştürdük." dedi.

Kurum, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ankara'da tarihi bir gün yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'te başlattığı konut seferberliğiyle inşa edilen 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim etmenin coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 81 ilde gerçekleştirilen 300'ün üzerinde ziyaretle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu şehircilik vizyonunu hayata geçirmenin gayretiyle çalıştıklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Millete hizmet yolunda çıkış noktamız hep Türkiye'nin şehircilik tarihinin altın döneminin başladığı 1994 oldu, 94 ruhu oldu. 1997'de Kağıthane Başak Konutları ile başlayan sosyal konut hamlesiyle İstanbul, sosyal belediyecilikle tanıştı. Ardından 81 ilimiz, 84 milyon vatandaşımız gerçek anlamda on yıllardır hasretle yolunu gözlediği sosyal devletle müşfik devletle tanıştı. Gerçek halkçılıkla gerçek milliyetçilikle gerçek devrimcilikle tanıştı."

Bakanlığın yaptığı çalışmalara da değinen Kurum, "4 bin 400 şantiyemizde yüzbinlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle 1 milyon konut ürettik. Nasıl sosyal konutta 1 milyon yeni yuva ürettiysek kentsel dönüşümle de 1,5 milyon konutu dönüştürdük. Bugün TOKİ'mizle 600 şantiyede, 90 milyarlık yatırımla 300 bin konut inşa ediyoruz. Salgın şartlarına rağmen milletimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışan TOKİ Başkanımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak inşa edilen 1 milyon konutla yaklaşık 5 milyon vatandaşı TOKİ çatısı altında buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

2003 yılında TOKİ'nin kurumsal mimarisindeki değişiklik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla başlatılan seferberlikle 19 yılda sosyal donatılarıyla birlikte güvenli ve kaliteli konutlar üretildiğini ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"Bugün, ülkemizin en güvenli ve sağlam konutlarının TOKİ üretimi olduğunu söylemekten onur ve mutluluk duyuyorum. 'Dost eli' bir kurum niteliğine bürünen TOKİ sayesinde dar gelirli vatandaşlarımız, özlem duydukları güvenli ve konforlu konutlara kavuştu. İnsanımız için dün uzak bir hayal olan ev sahibi olmak, bugün gerçek oldu. Ülkemizin tüm şehirlerinde, ilçe ve köylerinde inşa ettiğimiz yapılar, dünyada benzeri olmayan bir sosyal konut üretim modelinin ürünüdür. Son inşa ettiğimiz konutların da yüzde 98'i sosyal konut olup, tümü yatay mimari anlayışla hayata geçirilen ve şehirlerimize değer katan uygulamalardır."

TOKİ olarak üretimlerini 3 temel anlayışı esas alarak sürdürdüklerini belirten Bulut, "Bunlar, şehirlerimizin yerel dokusundan ilham aldığımız ve az katlı proje planlarını ifade eden yatay mimari yaklaşım, geleneksel semt kültürünün gelişimine zemin hazırlayan mahalle temalı tasarımlar ve kalite prensibidir. Bu üç yaklaşım doğrultusunda projelendirdiğimiz yeni yerleşimlerin içinde meydanı, okulu, camisi, parkı, yeşil alanları, güçlü altyapısı, sosyal donatı ve sosyal alanlarıyla şehirlerimizin kadim mimari ve yaşam kültürüyle bütünleşiyor." ifadelerini kullandı.