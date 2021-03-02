Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşilay ziyaretinde konuştu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşilay ziyaretinde konuştu

02.03.2021 16:27

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm projeleri ile bilhassa bağımlılığın daha da yayıldığı çöküntü alanlarını ihya edecek çalışmalar yürütüyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm projeleri ile bilhassa bağımlılığın daha da yayıldığı çöküntü alanlarını ihya edecek çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Kurum, bağımlılıklarla mücadele faaliyetleri kapsamında kurulacak danışma merkezleri için Hazine taşınmazlarının Yeşilay'a tahsis edilmesini içeren iş birliği protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Geçen aralık ayında, vatandaşları zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla Yeşilay'la iş birliği protokolüne imza atıldığını hatırlatan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Kızılay ve Yeşilay'la yaptığımız bu özel protokolle 76 ilimizdeki birçok hazine taşınmazımızı 49 yıl süre ile kurumlarımıza bedelsiz tahsis ettik. Yeşilay'ımız için rehabilitasyon ve danışma merkezi olarak kullanılmak üzere 30 ilimizde, 13 tanesi kullanıma hazır binadan ve arsalardan oluşan toplam 148 bin metrekarelik taşınmazımızı 49 yıllığına bedelsiz olarak devrettik. Şu an yine Diyarbakır ve Bursa'mızda Yeşilay danışma merkezi için tahsis ettiğimiz alanlarda inşa çalışmalarına TOKİ eliyle hızla devam ediyoruz."

Kurum, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımının insan hayatı için çok büyük tehlike arz ettiğini, araştırmaların dünyada insanların bu tür zararlı madde kullanımına eğilimlerinin her geçen gün artığını gösterdiğini aktarırken, "2009'da 15 ila 64 yaş aralığındaki dünya nüfusunun yüzde 4,8'i madde kullanırken, 2018'de bu oran ne yazık ki yüzde 5,3'e ulaştı. 2019 yılında ise dünyada 585 bin insan uyuşturucudan öldü. Hem kullanım hem de ölüm sayıları maalesef artıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bu konuda güvenli olduğunu ancak istikrarlı politikaları ve kapsamlı tedbirleri kararlılıkla, titizlikle hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "Uyuşturucu, alkol, sigara ve teknoloji bağımlılığı her şeyden önce toplumsal bir sorundur. Bu sorunlar ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede devletin yanı sıra, bireylere, ailelere, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına, hepimize çok önemli görevler düşüyor. Bize emanet edilen bedenimizi, sağlığımızı korumak hepimizin öncelikli vazifesidir." dedi.

"Bağımlılığın yayıldığı çöküntü alanlarda dönüşüm çalışması yürütüyoruz"

Bakan Murat Kurum, her ile gençlik merkezleri, millet kütüphaneleri, millet bahçeleri, spor kompleksleri, açık-kapalı spor salonları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yüzme havuzları, yaşam alanları inşa ettiklerini anlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklarla da yaptıkları protokoller çerçevesinde ülkedeki okul ve yurt sayısının inşasını hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Üniversitelerle de bu kapsamda çok önemli bir süreç yürüttüklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm projeleri ile bilhassa bağımlılığın daha da yayıldığı çöküntü alanlarını ihya edecek kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu kapsamda projelerimizi yaparak şehirlerimizi, şehirlerimizin alt yapısını, o çöküntü alanları daha yaşanabilir mekanlar haline getirmeye gayret gösteriyoruz ve bu projelerimizi bu anlayışla gerçekleştiriyoruz."

Bakan Kurum, bu anlamda Yeşilay'la çok önemli bir proje yürüttüklerini ve bunu sürdüreceklerini belirterek, Türkiye'de ihtiyaç duyulan her yerde bu faaliyetleri gerçekleştirmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşilay ziyaretinde konuştu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşilay ziyaretinde konuştu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşilay ziyaretinde konuştu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşilay ziyaretinde konuştu

Murat Kurum, Kızılay, Türkiye, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşilay ziyaretinde konuştu - Son Dakika


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