Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Konya'mız 600 bin kullanıcısıyla ve 515 kilometre bisiklet yollarıyla bisikletin başkenti. Bu anlamda da Konya'mıza yeni bisiklet rotaları kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Kurum, Akşehir'de Dudu Kadın Çarşısı'nın açılışında, Konya'nın tarihiyle, kültürüyle, şehirciliğiyle, medeniyet geçmişiyle, kadim bir şehir olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Konya'ya millet bahçelerinden sosyal konuta, tarihi kent meydanlarının ve sanayi alanlarının dönüşümünden çevre yatırımlarına kadar milyarlarca liralık yatırım kazandırdıklarını belirten Kurum, "Sadece TOKİ eliyle Konya'mıza son 20 yılda 9 milyar liralık yatırım yaptık. 27 bin 428 vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturduk. Sizlerin daha güzel, daha yaşanabilir bir şehre kavuşması için 985 dükkan, 6 millet bahçesi, 40 ticaret merkezi ile okullar, pansiyonlar, camiler, hastaneler, çarşılar, spor salonları ve sosyal donatı alanları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, Konya'nın en önemli projelerinden biri olan Şükran Mahallesi'nde yatırım maliyeti 61,5 milyon lira olan kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, diğer yandan Yeni Mevlana Meydanı, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da da inşaatın yükseldiğini söyledi.

Konya'da 2 milyon 411 bin metrekare büyüklüğünde 14 millet bahçesi yapıldığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Konya'mıza ekolojik koridorumuzu da kazandırıyoruz. Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl'den Kapadokya'ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. Konya'mız 600 bin kullanıcısıyla ve 515 kilometre bisiklet yollarıyla bisikletin başkenti. Bu anlamda da Konya'mıza yeni bisiklet rotaları kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm bu yatırımlarımızla, projelerimizle, çalışmalarımızla Konya'mızı yeni çehresine kavuşturacak, daha güzel, daha yaşanabilir bir Konya'yı hep birlikte geleceğe hazırlayacağız."

Konya'nın 31 ilçesinde de yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Kurum, Akşehir'de yatırım tutarı 30 milyon lira olan Dudu Kadın Çarşı'nın hizmete alındığını söyledi.

Kurum, şehrin tarihi ruhunu, hayırseverlik ruhunu üzerinde taşıyan Dudu Kadın'dan ismini alan çarşının Akşehir'in en önemli projelerinden biri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu çarşımız aynı zamanda mimari açıdan Batı Cephesi Karargah Müzesi, Tescilli Tarihi Arasta Çarşısı ve Akşehir Kentsel Sit Alanı ile bütünlük sağlayacak. Yani çarşımıza gelen bir ziyaretçiniz, burada alışverişini yapacak, daha sonra Batı Cephesi Karargah Müzesi'ni ziyaret edecek. Ardından da Tarihi Arasta Çarşısı'nı ve son olarak da Akşehir'in tarihi evlerini ve konaklarını görecek. Adeta bir tarih ve kültür turu yapmış olacak. Dudu Kadın Çarşımız, 4 bin 600 metrekarelik alana sahip. Burada 48 büro, 28 dükkan, 13 mağaza, bir kafeterya, 80 araç kapasiteli otopark ve mescit bulunuyor. Projemiz, bölgenin ihtiyacı olan alışveriş ve otopark ihtiyaçlarını karşılaması noktasında da son derece önemli. İnşallah esnafımız bu çarşımızda daha güzel, daha iyi bir ortamda çalışma imkanına kavuşacak."

Konuşmaların ardından çarşıda dükkanı olan hak sahiplerine tapuları verildi, açılış kurdelesi kesildi.

Kurum'a ziyaretlerinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük eşlik etti.