Üye Girişi
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akşehir'de Dudu Kadın Çarşısı'nın açılışına katıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akşehir'de Dudu Kadın Çarşısı'nın açılışına katıldı

28.06.2021 18:07
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akşehir'de Dudu Kadın Çarşısı'nın açılışına katıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Konya'mız 600 bin kullanıcısıyla ve 515 kilometre bisiklet yollarıyla bisikletin başkenti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Konya'mız 600 bin kullanıcısıyla ve 515 kilometre bisiklet yollarıyla bisikletin başkenti. Bu anlamda da Konya'mıza yeni bisiklet rotaları kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Kurum, Akşehir'de Dudu Kadın Çarşısı'nın açılışında, Konya'nın tarihiyle, kültürüyle, şehirciliğiyle, medeniyet geçmişiyle, kadim bir şehir olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Konya'ya millet bahçelerinden sosyal konuta, tarihi kent meydanlarının ve sanayi alanlarının dönüşümünden çevre yatırımlarına kadar milyarlarca liralık yatırım kazandırdıklarını belirten Kurum, "Sadece TOKİ eliyle Konya'mıza son 20 yılda 9 milyar liralık yatırım yaptık. 27 bin 428 vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturduk. Sizlerin daha güzel, daha yaşanabilir bir şehre kavuşması için 985 dükkan, 6 millet bahçesi, 40 ticaret merkezi ile okullar, pansiyonlar, camiler, hastaneler, çarşılar, spor salonları ve sosyal donatı alanları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, Konya'nın en önemli projelerinden biri olan Şükran Mahallesi'nde yatırım maliyeti 61,5 milyon lira olan kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, diğer yandan Yeni Mevlana Meydanı, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da da inşaatın yükseldiğini söyledi.

Konya'da 2 milyon 411 bin metrekare büyüklüğünde 14 millet bahçesi yapıldığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Konya'mıza ekolojik koridorumuzu da kazandırıyoruz. Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl'den Kapadokya'ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. Konya'mız 600 bin kullanıcısıyla ve 515 kilometre bisiklet yollarıyla bisikletin başkenti. Bu anlamda da Konya'mıza yeni bisiklet rotaları kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm bu yatırımlarımızla, projelerimizle, çalışmalarımızla Konya'mızı yeni çehresine kavuşturacak, daha güzel, daha yaşanabilir bir Konya'yı hep birlikte geleceğe hazırlayacağız."

Konya'nın 31 ilçesinde de yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Kurum, Akşehir'de yatırım tutarı 30 milyon lira olan Dudu Kadın Çarşı'nın hizmete alındığını söyledi.

Kurum, şehrin tarihi ruhunu, hayırseverlik ruhunu üzerinde taşıyan Dudu Kadın'dan ismini alan çarşının Akşehir'in en önemli projelerinden biri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu çarşımız aynı zamanda mimari açıdan Batı Cephesi Karargah Müzesi, Tescilli Tarihi Arasta Çarşısı ve Akşehir Kentsel Sit Alanı ile bütünlük sağlayacak. Yani çarşımıza gelen bir ziyaretçiniz, burada alışverişini yapacak, daha sonra Batı Cephesi Karargah Müzesi'ni ziyaret edecek. Ardından da Tarihi Arasta Çarşısı'nı ve son olarak da Akşehir'in tarihi evlerini ve konaklarını görecek. Adeta bir tarih ve kültür turu yapmış olacak. Dudu Kadın Çarşımız, 4 bin 600 metrekarelik alana sahip. Burada 48 büro, 28 dükkan, 13 mağaza, bir kafeterya, 80 araç kapasiteli otopark ve mescit bulunuyor. Projemiz, bölgenin ihtiyacı olan alışveriş ve otopark ihtiyaçlarını karşılaması noktasında da son derece önemli. İnşallah esnafımız bu çarşımızda daha güzel, daha iyi bir ortamda çalışma imkanına kavuşacak."

Konuşmaların ardından çarşıda dükkanı olan hak sahiplerine tapuları verildi, açılış kurdelesi kesildi.

Kurum'a ziyaretlerinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük eşlik etti.

Murat Kurum, Bisiklet, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akşehir'de Dudu Kadın Çarşısı'nın açılışına katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi 18:06 Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 17:53 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde 17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde
İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti 17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti 17:20 "Koronalıyım" diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu 17:14 Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu
Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı 17:09 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek 16:15 Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek

Son Dakika Haberleri
18:05 Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
16:32 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı
Yunanistan, Kovid-19 aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere 150'şer euro dağıtacak Yunanistan, Kovid-19 aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere 150'şer euro dağıtacak         
18:10
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı         
17:47
Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor         
17:34
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi         
17:31
Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim         
17:17
Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize         
17:11
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek!         
16:00
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 18:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akşehir'de Dudu Kadın Çarşısı'nın açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement