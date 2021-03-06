Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'daki yatırımları değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'daki yatırımları değerlendirdi

06.03.2021 17:13
Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'daki yatırımları değerlendirdi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'a son 19 yılda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden turizme, tarımdan çevre ve şehirciliğe kadar yaklaşık 7 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'a son 19 yılda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden turizme, tarımdan çevre ve şehirciliğe kadar yaklaşık 7 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve toplantı için Bartın'a geldi. Kente yapılan yatırımları kamuoyu ile paylaşan Bakan Kurum, "Ülkemizi ve şehirlerimizi geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alıyor; çocuklarımız için yaşlılarımız için, engellilerimiz için, daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sağlıklı şehirler kuruyoruz. Şehirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda; kentsel dönüşümden sosyal konuta, ekolojik koridorlardan millet bahçelerine, sıfır atıktan akıllı şehir uygulamalarına kadar tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Bugün de Bartın'ımızda, valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve mesai arkadaşlarımızla çok verimli, çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdık. Şehrimizi yarınlara taşıyacak birçok yeni projeyi hayata geçirme kararı aldık. Ben şimdiden tüm projelerimizin Bartın'ımız için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize son 19 yılda, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden turizme, tarımdan çevre ve şehirciliğe kadar yaklaşık 7 milyar liralık yatırım kazandırdık. Bu yatırımların yaklaşık 1,5 milyar lirasını da Bakanlık olarak biz gerçekleştirdik. Şu an sahada devam eden yatırımlarımızın değeri ise 205 milyon lira. Bu yatırımlarımız içerisinde deprem dönüşümüne, kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Bartın'da mevcut yapı stoğunu şehrin tarihi ve doğal yapısına sadık kalarak baştan sona tarıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız taramalarda 814 bağımsız birimin şehrimiz ve sakinleri için riskli olduğunu tespit ettik. Bunlardan 782 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik, dönüşümünü tamamladık. Bunun yanı sıra şehrimize, vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon lira riskli yapı kira yardımı sağladık. Bartın'ımızda TOKİ eliyle bugüne kadar toplam yatırım bedeli yaklaşık 400 milyon lira olan 1.210 konutu, üniversite yerleşkesini sosyal donatılarıyla birlikte tamamladık. Yine toplam yatırım bedeli 186 milyon lira olan 750 konut, 2 dükkan, 2 cami 1 ticaret merkezi ve 1 okulun inşa çalışmalarına da devam ediyoruz. Bunlardan Dallıca'daki 158 konutumuzu ve sosyal donatı alanlarının ihalesini Ocak ayında yaparak, inşa çalışmalarına başladık. İnşallah 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Yine Dallıca köyünde 424 konutumuzu sosyal donatı alanlarıyla birlikte yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımız yüzde 30 seviyesinde devam ediyor. İnşallah Mayıs ayının sonunda vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Yine Ulus Abdipaşa beldesindeki 168 konutumuzun proje çalışmalarında sona geldik. İnşallah Mart ayı sonunda ihale çalışmalarını başlatacağız. Tüm konut projelerimizi tamamladığımızda Bartın'da toplamda 1.960 konut yapmış olacağız" diye konuştu.

Bartın'a 71 bin metrekare büyüklüğünde millet bahçesi

Türkiye genelinde 292 millet bahçesi yaptıklarını ifade eden Bakan Murat Kurum, "Ülke genelinde 292 millet bahçesi yapıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de 42 millet bahçemizi milletimize armağan ettik. Bartın'da da 71 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesi projemiz var. Bartın millet bahçemiz için yer belirleme çalışmalarını bu ziyaretimizde tamamlıyoruz. İnşallah Nisan ayı içerisinde ihalesini yaparak inşa çalışmalarına başlayacağız. Şunun altını önemle çiziyorum. Bartın, iklim değişikliğinden en çok etkilenen illerimizden biri. Yapılan araştırmalara göre son 20 yılda Bartın'da yağışın hem şiddeti hem de oranı arttı. Biliyorsunuz bu nedenle Bartın'da 3 büyük taşkın yaşandı. İşte bu nedenle Bartın'da altyapıya çok önem veriyoruz, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bugün, İller Bankamızla Bartın'ımızda 41 projeye 195 milyon lira desteğimiz oldu. Şu an toplam yatırım bedeli 45 milyon lira olan 3 projemiz devam ediyor. 39 milyon TL sözleşme Bedelli Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatımızda da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki yıl tesisimizin inşasını tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece uzun yıllar boyunca Bartın'ımızın gündemini meşgul eden çöp sorununu kesin olarak çözüme kavuşturuyoruz. 2002 yılında il sınırları içerisinde atık su arıtma tesisi bulunmazken 2020 sonu itibarıyla 5 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yaklaşık %89,1'ine (89.812 nüfusa) hizmet veriyoruz. Amasra, Çakraz, Kozcağız, İnkumu Organize Sanayi Bölgelerindeki atık su artıma tesislerini de hizmete aldık. Yine Ulus'ta atık su arıtma tesisimizin çalışmaları da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl bu tesisimizin de inşaatını tamamlayacağız. İlaveten Hasankadı ve Abdipaşa beldelerindeki atık su arıtma tesislerimizin projeleri hazır, ihalelerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Tüm bu projelerimizle Bartın çayı ve kollarını temiz tutuyor, şehrimizin doğasını en güzel şekilde koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Bartın için sosyal konut üretiminden millet bahçesine, kentsel dönüşümden çevre yatırımlarına kadar her alanda hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz; Güçlü bir Türkiye için Güçlü Şehirler kurmaktır. Biz her zaman eser siyasetiyle hareket ediyor, tüm şehirlerimizi bu anlayışla imar ve inşa ediyoruz, yaşatıyoruz. İnşallah Bartın'ımızı da hep birlikte imar, inşa ve ihya edeceğiz. Ben; sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum" şekline konuştu. - BARTIN

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'daki yatırımları değerlendirdi

Murat Kurum, Yatırım, Bartın, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'daki yatırımları değerlendirdi - Son Dakika


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