Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan HDP'li vekile sert cevap - Son Dakika

Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan HDP'li vekile sert cevap

20.11.2020 21:58
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan HDP'li vekile sert cevap, System.String[]

Son dakika politika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi sonrasında Giresun'da kepçe üstünde gitmelerini eleştiren HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'a sert cevap vererek, "Çevrecilik dersi vermeye kalkan anlayışınızın Kırklar Dağı'nı ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi sonrasında Giresun'da kepçe üstünde gitmelerini eleştiren HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'a sert cevap vererek, "Çevrecilik dersi vermeye kalkan anlayışınızın Kırklar Dağı'nı ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyes'ni hizmetten dolayı 100 milyon TL zarara uğrattınız. Biz sizin çevrecilik, şehircilik anlayışınızı da çok iyi biliyoruz. " dedi.

Kurum, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Kurum, kentsel dönüşümü siyaset üstü mesele olarak görmeleri gerektiğini belirterek, "Siz değerli vekillerinden bu yöndeki çalışmalara destek olmanızı beklerim. Şehirlerimizde, ilçelerimizde yapılacak her projeye Bakanlık olarak destek vermeye çalışıyoruz. Kimseyi ayırt etmiyoruz. Biz Bakanlık olarak 5 milyar liraya kadar yüzde 50 faiz desteği vereceğiz. Tüm kentsel dönüşüm projelerine taşınma yardımı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurum, Giresun'da üç bakan olarak kepçe üstünde gitmelerini eleştiren HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'a yönelik olarak, şöyle konuştu:

"Giresun sel felaketi alışık oldukları üzere tamamen bağlamından koparıp, 'çevreye saygınız olmadığında kepçeye binersiniz' diyor. Biz kimlerin bu milletin ödediği paralarla hain emellerini gerçekleştirmek için kepçeye bindiğini, kimlerin çukurlar kazdığını, sonra kepçeyle kazdıkları çukurlarda kimlerin gömüldüğünü biliyoruz. Bizi çevreci olmamakla suçlayanların çevreciliklerini de gördük. Şaşkınlık içerisindeyiz, hepsi birbirinden çiçek çocuklar olarak takdim edilen eli kanlı hıyanet çetesi mensuplarının çevreciliğini de, çevrecilik anlayışını da biz Doğu'nun, Güneydoğu'nun sokaklarında gördük, milletimiz gördü, bölgedeki kardeşlerimiz gördü. Bugün ulusal ve uluslararası her alanda büyük bir cesaretle dünyanın, ülkemizin, doğanın, çevrenin ve insanlığın haklarını müdafaa eden bir Türkiye vardır. Çevrecilik dersi vermeye kalkan anlayışınızın Kırklar Dağı'nı ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini hizmetten dolayı 100 milyon TL zarara uğrattınız. Biz sizin çevrecilik, şehircilik anlayışınızı da çok iyi biliyoruz."

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan Bakan Kurum'a 'Haddini bil, siyaset yapıyorsun' şeklinde konuşması üzerine AK Parti milletvekilleri Paylan'a tepki gösterdi.

Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da Paylan'a tepki göstererek, "Sayın Bakan görüşlerini ifade ediyor. Herkes siyaset yapabilir. Sayın Bakan siyasi bir kadronun elemanıdır. Siyasi bir programı hayata geçirmek üzere bir görev yürütmektedir. 'Siyaset yapmasın' demek, ne demektir" ifadelerini kullandı.

Kurum, kendilerinin Diyarbakır'a da, Şırnak'a da gittiğini belirterek, "Birileri hoşlanmayabilir ama hamd olsun, biz Diyarbakır'ımıza da, Şırnak'ımıza da gidiyoruz. Artık bu şehirlerimiz de huzur içinde, vatandaşımız mutluluk içerisinde, sağlam ve güvenli evlerinde sükünet içinde oturmaktalar. Biz bu yapmış olduğumuz uygulamalarla şehirlerimiz yeniden inşa edince, şehirlere olan tersine göç başladı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücüne ilişkin bilgi veren Kurum, "Bugün ülkemizin yenilenebilir enerji kurulu gücü 2011'den bu yana 19 bin megavattan 45 bin megavatın üzerinde çıkmıştır. Bu alanda Avrupa'da altıncı, dünyada on üçüncü ülkesiyiz" diye konuştu. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Murat Kurum, Diyarbakır, Giresun, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan HDP'li vekile sert cevap - Son Dakika


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