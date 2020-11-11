Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması

Kurum'un İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde incelemesi ve bilgi alması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ardından depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi.