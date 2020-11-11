Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de - Son Dakika

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de
11.11.2020 15:28
Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyareti Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması Kurum'un İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyareti
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması
Kurum'un İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyareti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde incelemesi ve bilgi alması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ardından depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi.
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