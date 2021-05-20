Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (2) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü korumak amacıyla başlattıkları çalışmalarda zaman zaman haksız eleştirilere maruz kaldıklarını belirterek, "Biz de en az onlar kadar hassas davrandık, onlar kadar hassas olmaya çalıştık ve bu hassasiyet çerçevesinde inanın her adımımızı buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde atmaya çalıştık." dedi.

Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunduktan sonra bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hem Beyaz Adalar hem de halk plajı bölgelerindeki çalışmaları yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlayacaklarını belirten Kurum, vatandaşın mülkiyetinde olan düzenlemelere ilişkin de istişarelerin devam ettiğini, vatandaşa gereken her türlü desteğin verildiğini belirtti.

Salda Gölü'nün korunması adına Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emin Erdoğan'a söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için adımlar attıklarını aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Sonuna geldik. Bu süreçte bizi çok eleştirenler oldu, yapacağımız projeye ilişkin haksız bir şekilde 'İşte buralara oteller, marinalar, büyük büyük binalar yapılacak, her yer betonlaşacak' diye eleştiri yapan vatandaşlarımız oldu. Biz de en az onlar kadar hassas davrandık, onlar kadar hassas olmaya çalıştık ve bu hassasiyet çerçevesinde inanın her adımımızı buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde atmaya çalıştık. 7 gün 24 saat burada kameramız yapılan tüm işlemi tüm Türkiye'ye göstermektedir. Tamamen doğal malzemelerle, hiçbir betonun, çivinin kullanılmadığı, doğal güzelliğin korunması adına atılması gereken tüm adımları atmaya gayret gösteriyoruz. 2-3 ay içinde de projemizi tamamlayıp, Burdur'umuza ve Türkiye'mize kazandırmış olacağız."

"53 millet bahçesinin yapımı tamamlandı"

Bakan Kurum, 2002'den bu yana da Burdur'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 9,5 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Halen kentte yapımı devam eden pek çok yatırım bulunduğunu dile getiren Kurum, bölgede doğal alanları koruyacak ve yeşil alanların sayısını artıracak çalışmalar içinde olduklarını bildirdi.

Ayrıca 81 ilde millet bahçesi yatırımları yaptıklarını anımsatan Kurum, "53 millet bahçesinin yapımını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine açtık. Amacımız 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yapmaktır." dedi.

Kurum, Burdur'da da yapılacak 122 bin metrekarelik alana sahip millet bahçesinin ihalesinin 12 Temmuz'da yapılacağını ve 2022'de tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

(Sürecek)