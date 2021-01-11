Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 7 yılda İzmir'de 432 bin kişiye 237 milyon kira yardımında bulundu - Son Dakika

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, kent genelinde 2013 yılından bu yana 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında hak sahiplerine 237 milyon lira kira yardımında bulunulduğunu söyledi.

Albayrak, AA muhabirine, 2012 yılından bu yana kent genelinde yapılan denetimlerde 19 bin 745 binanın riskli yapı olarak tespit edildiğini, bunlardan 17 bin 729'unun yıkılarak 6306 sayılı kanuna göre kentsel dönüşümünün yapıldığını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum'un kentsel dönüşüme büyük önem verdiğini dile getiren Albayrak, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelini yapıyoruz. Bu kapsamda 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapısı kesinleşen ve yıkımı gerçekleşen yapı sahiplerine 18 ay 1150 lira kira yardımında bulunuyoruz. 2013 yılından bu yana İzmir'de 6306 sayılı kanun kapsamında 432 bin 362 hak sahibine 237 milyon lira kira yardımında bulunduk. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Albayrak, İzmir'de kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremde bir kez daha gördüklerini vurguladı.

Bayraklı'daki deprem bölgesindeki Bakanlıkça belirlenen 7 adet proje alanında 50 adet yapının yıkımı gerçekleştirildiğini belirten Albayrak, 1146 hak sahibine de kira yardımının yapılmasına başlandığını ifade etti.