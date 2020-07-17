Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 15 Temmuz anma programı

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, "15 Temmuz sonrasında birlik ve beraberlik içinde, her türlü hainliklere, düşman istilasına karşı beraber olduk. Öldük, yaralandık ama hem devleti hem bu vatanı hainlere bırakmadık.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, "15 Temmuz sonrasında birlik ve beraberlik içinde, her türlü hainliklere, düşman istilasına karşı beraber olduk. Öldük, yaralandık ama hem devleti hem bu vatanı hainlere bırakmadık. Bu demek oluyor ki bundan sonra bu birliğe, kardeşliğe her zaman ihtiyacımız var." dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konferans Salonu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği" düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunarak başlanan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sela okundu.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş, sözlerine dün Van'da keşif uçağının düşmesiyle şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı milli bir direniş sergilendiğini ifade eden Demirtaş, "15 Temmuz'dan sonraki süreci hafızamızda canlandırırsak şunu da göreceğiz; evet bu millet kalkışmayı canı pahasına engelledi ama 15 Temmuz aynı zamanda bu milletin yeniden diriliş günü olarak anılacak." diye konuştu.

15 Temmuz'un ardından hain FETÖ subaylarının atılmasıyla "Ordunun generalleri ayrıldı, artık terörle mücadele edemez durumdayız" diyerek tezvirat yapıldığını hatırlatan Demirtaş, "Fakat aslında hem ordumuz hem devletimiz, kene gibi yapışmış, art niyetli ve ipleri okyanus ötesinde olan bir yapının kontrolünden de kurtulmuş oldu. FETÖ yapılanmasından kurtulduktan sonra hep beraber görüyoruz ki, ordumuz şahlandı, teknolojik olarak savunma sanayisinde çok iyi bir duruma geldi." dedi.

Demirtaş, 15 Temmuz gecesi Allah'ın lütfu ve keremiyle milletin bu ihanete yer vermeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini ifade ederek, 15 Temmuz direnişinden alınacak çok önemli derslerin olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Demirtaş, "15 Temmuz sonrasında bütün yüklerimizden ari olarak, birlik ve beraberlik içinde, her türlü hainliklere, düşman istilasına karşı beraber olduk. Öldük, yaralandık ama hem devleti hem bu vatanı hainlere bırakmadık. Bu demek oluyor ki bundan sonra bu birliğe, kardeşliğe her zaman ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok uyanık olmamız lazım"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver de yaptığı konuşmada, "Bizler büyük bir milletiz. Bizim tarihimiz dünya tarihinden alınsa, bir dünya tarihi yazılamayacak kadar büyük bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Tarihte pek çok ihanet yaşandığını fakat hiçbirinin 15 Temmuz ihaneti kadar acı, yaralayıcı ve parçalayıcı olmadığını vurgulayan Suver, "Allah bir daha 15 Temmuz yaşatmasın, diye duamızı ettik, fakat çok uyanık olmamız lazım. Bu tür oluşumlar yeniden karşımıza çıkabilir." dedi.

"15 Temmuz en büyük gururu nasip etti"

15 Temmuz gazisi Taha Bilgin de konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandığında 22 yaşında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bunu bir kalkışma olarak değerlendirdiklerini gördükten sonra arkadaşlarıyla Külliye'ye doğru hareket ettiklerini anlatan Bilgin, "Külliye'ye gitmemizin tehlikeli olduğu gerekçesiyle bize yol vermeyen polislere, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle karşılık verdik. Cumhurbaşkanımız her zaman 'Öleceksek bir kere ölelim, adam gibi ölelim' diyordu. Adam gibi ölme sırasının bizde olduğunu düşünüp, Jandarma Genel Komutanlığı önüne gittik." şeklinde konuştu.

Burada bir helikopterin üzerlerine ateş açması sonucu şarapnel parçalarının başına ve vücuduna isabet ettiğini anlatan Bilgin, "15 Temmuz bana birçok miras bıraktı. Sol kulağımı ve alt görme alanımı kaybettim. Ama 15 Temmuz bana bugüne kadar yaşayabileceğim en büyük gururu, gazilik unvanını da nasip etti." dedi.

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına da değinen Bilgin, bu kararı büyük bir sevinçle karşıladığını belirterek, "4 yıldır şehadeti kaçırdığım için üzülüyordum. Son bir aydır ise Ayasofya'nın açılışına şahit olduğum için seviniyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerin katıldığı programda, salondaki katılımcılar arasındaki boş koltuklarda 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yer aldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu film gösteriminin yapıldığı programda, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz'da çektikleri fotoğraflar da sergilendi.

Mücahit Demirtaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:21 Kaynak: AA

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