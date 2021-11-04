Son dakika haber! Çevreci gösteriye polis müdahalesi - Son Dakika

Protestocuların ana caddeye oturup ellerini yola yapıştırmaları

Güvenlik güçlerinin çevre emniyeti alması

Güvenlik görevlilerinin göstericileri ikna çabası

Göstericilere tıbbi tedbirler alınarak müdahale edilmesi

-Protestocu gruptan bir kişinin açıklamaları İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci aktivist grup Insulate Britain üyeleri, parlamentoya giden sokak ve caddeleri kapattı. Protestocular, kendilerini yollara yapıştırarak hükümetin iklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atması çağrısında bulundu. Polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.