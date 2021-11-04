Protestocuların ana caddeye oturup ellerini yola yapıştırmaları
Güvenlik güçlerinin çevre emniyeti alması
Güvenlik görevlilerinin göstericileri ikna çabası
Göstericilere tıbbi tedbirler alınarak müdahale edilmesi
-Protestocu gruptan bir kişinin açıklamaları İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci aktivist grup Insulate Britain üyeleri, parlamentoya giden sokak ve caddeleri kapattı. Protestocular, kendilerini yollara yapıştırarak hükümetin iklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atması çağrısında bulundu. Polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Çevreci gösteriye polis müdahalesi - Son Dakika