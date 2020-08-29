Son dakika haber! Ceyhan'da evinin önünde öldürülen şahsın failleri Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Ceyhan'da evinin önünde öldürülen şahsın failleri Osmaniye'de yakalandı
Bir son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Siner'in katil zanlıları Osmaniye'de yakalandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Siner'in katil zanlıları Osmaniye'de yakalandı.
Olay, 19 Ağustos 2020 günü Sarısakal Mahallesi, 18 sokak, numara 20'de meydana geldi. İddiaya göre 46 yaşındaki İbrahim Siner, kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeği ile saldırıya uğradı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Siner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siner cinayetinin katil zanlısı olduğu iddia edilen M.Ö. (25) ile akrabası R.Ö.'nün Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde olduğunu tespit etti. Ceyhan polisi 4 günlük takibin ardından operasyon düzenleyerek firari şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheli M.Ö. isimli şahıstan 1 adet 7.65 mm çapında Smith Wesson marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet dolu fişek ele geçirdi. Şüpheli şahısların sorgulanmak üzere karakola götürüldüğü ve adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - ADANA
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