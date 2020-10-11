Son dakika haber... Ceyhan'da tarım işçileri kaza yaptı: 7 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Ceyhan'da tarım işçileri kaza yaptı: 7 yaralı

11.10.2020 18:18
Son dakika haber... Ceyhan'da tarım işçileri kaza yaptı: 7 yaralı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde pikap içerisinde bulunan tarım işçisi ailesi otomobile yapması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde pikap içerisinde bulunan tarım işçisi ailesi otomobile yapması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Olay, Ceyhan Asri Mezarlığının sonunda bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adnan Menderes Bulvarı'ndan Otogar istikametine seyir halindeki 18 yaşındaki İbrahim Çiftçi yönetimindeki 01 F 3661 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yapan Ahmet A., idaresindeki 31 V 1194 plakalı pikap çarptı. Takla atan otomobilde sürücü İbrahim Çiftçi ile Gülbahar(41), Halil(9), Zekiye(17), Özlem(14), İsmail(12), Can Ahmet Çiftçi(7) yaralandı. Bir yetişkin, 4 genç, 2 çocuk yaralı Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çiftçi ailesinin başak toplamaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Polis, pikap sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ADANA

Son dakika haber... Ceyhan'da tarım işçileri kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika haber... Ceyhan'da tarım işçileri kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika haber... Ceyhan'da tarım işçileri kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika haber... Ceyhan'da tarım işçileri kaza yaptı: 7 yaralı

Tarım İşçisi, Çiftçi, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ceyhan'da tarım işçileri kaza yaptı: 7 yaralı - Son Dakika

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