Son dakika haber! Ceylan ve Ahlatcı, STK'larla buluştu - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



Toplantıda Ceylan ve Ahlatcı, pandemi süreci ve bu süreçte yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verirken, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri dinlediler.



Sivil toplum kuruluşlarının Çorum'da çok güzel çalışmalara imza attığını dile getiren Ceylan ve Ahlatcı, "AK Parti kurulduğu günden bu yana istişare kültürüne inanan ve önem veren STK'ların görüş, öneri, talep ve ihtiyaçlarını her daim dikkate alan ve STK'ları her zaman sürece dahil eden bir hareket olmuştur. AK Parti olarak sivil toplum kuruluşlarımızın gücüne inanıyor, son derece değerli görüş ve önerilerini önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğun gibi bundan sonra sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olacağız. Ortak akılla Çorum'u hep beraber daha güzel yarınlara taşımak için el birliği içerisinde çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.



Toplantıda AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve ÇESOB Başkanı Recep Gür hazır bulundu. - ÇORUM