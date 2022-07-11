Son dakika haber! 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı

11.07.2022 21:08

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?' tartışmasıyla çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın tarafları bayram ziyaretinde karşılaşınca yeniden kavga çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?' tartışmasıyla çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın tarafları bayram ziyaretinde karşılaşınca yeniden kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında bir polis yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 19.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Kaza Sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 2 hafta önce Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın, 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?' sözü üzerine tartışma yaşandı. Çıkan kavga sırasında Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin tabanca ile vuruldu. Arbede esnasında eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gülten Şencan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından iki ailenin yakınları Kurban Bayramı ziyareti sırasında yolda karşılaştı. İki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis tarafları güçlükle sonlandırdı. Yaşanan arbede esnasında bir polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili Gökhan Şencan ve Selahattin Şencan polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, tarafların oturduğu  ve olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekiplerinden destek alan polis, sokağın her iki tarafını trafiğe kapattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


YORUMLAR
500
Bitmeyen öfke! Takı meseleleri cinayetle sonlanan ailelerin bayram ziyareti de olaylı bitti: 1 polis yaralı, 2 gözaltı Bitmeyen öfke! Takı meseleleri cinayetle sonlanan ailelerin bayram ziyareti de olaylı bitti: 1 polis yaralı, 2 gözaltı BIÇAKLI KAVGADA, 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR, 2 KİŞİ YARALANDI BIÇAKLI KAVGADA, 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR, 2 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 03:05:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement