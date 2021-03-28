Son dakika: Ceza hukukçusu Güneş: Çiğ köftenin silah sayılması yerinde bir karar - Son Dakika

Son dakika: Ceza hukukçusu Güneş: Çiğ köftenin silah sayılması yerinde bir karar

28.03.2021 11:08
Son dakika: Ceza hukukçusu Güneş: Çiğ köftenin silah sayılması yerinde bir karar, System.String[]

Son dakika haber... ANKARA'da ceza hukukçusu Neslihan Güneş, Afyonkarahisar'da acılı çiğ köfte verdiği gerekçesiyle Yılmaz Koç'a saldıran Gurur Ş.

ANKARA'da ceza hukukçusu Neslihan Güneş, Afyonkarahisar'da acılı çiğ köfte verdiği gerekçesiyle Yılmaz Koç'a saldıran Gurur Ş. hakkında kabul edilen iddianamede, müştekiye karşı saldırıda kullanılan çiğ köfte dürümün silah sayılmasına ilişkin, "Burada yüzde meydana getirdiği acı hissi ve müştekinin kendisini koruyamaz duruma gelmesi nedeniyle çiğ köfte silah olarak kabul edilmiştir. Savcılık yerinde bir iddianame hazırlamıştır" dedi.

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbeden saldırgan Gurur Ş. hakkında, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'silahla kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlamalarından 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Gurur Ş.'nin saldırı sırasında Koç'un yüzüne fırlattığı çiğ köfte dürümü silah olarak kabul edildi.

'ANNENİN ÇOCUĞUNA FIRLATIĞI TERLİK DE SİLAH SAYILMIŞTI'Kamuoyunda çok konuşulan olayı değerlendiren Avukat Neslihan Güneş, "Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi savunma ve saldırı eylemlerinde kullanılabilecek ateşli, yakıcı, zehirleyici, boğucu, yaralayıcı, biyolojik, kimyasal her türlü aleti silah olarak kabul etmiştir. TCK bunu somut olaydaki fiili duruma bakarak yorumlar. Afyonkarahisar'daki olayda müşteri çiğ köfteyi çalışanın yüzüne fırlatmıştır. Fırlatma, yakın bir eylem ve yüzde yaralamaya neden olduğu için müştekinin de kendini savunamaması nedeniyle burada çiğ köfte silah olarak sayılmıştır. Bununla ilgili karşılaştığımız benzer olaylar var. Örneğin, aynı şekilde annenin çocuğuna atmış olduğu terlik silah olarak sayılmıştı. Çünkü, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda 'tokat ve yumruk gibi acı hissettirebilecek her şey silah olarak sayılmalıdır' görüşü hakimdir. Yine başka bir olayda, üvey annenin çocuğunun başından kaynar su dökme eylemi de silah olarak sayılmıştır. Çünkü su yaralayıcı, bereleyici ve 1'nci derece yanığa neden olan bir sonuç meydana gelmiştir. Bu nedenle kaynar su bile silah sayılmıştır" dedi.'SİLAH SAYILMASI İÇİN ACI HİSSİ BİLE YETERLİDİR'

Avukat Güneş, çiğ köfte olayında, sert bir cismin yakinen yüze fırlatılması sonucu karşı tarafın hissettiği acı nedeniyle kendini koruyamayacak duruma geldiğini belirterek, "Basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek eylemler bile TCK'da 6 aydan başlar. TCK burada 'silah sayılması içi acı hissetmesi bile yeterlidir' diyor. Burada da yüzde meydana getirdiği acı hissi ve müştekinin kendisini koruyamaz duruma gelmesi nedeniyle çiğ köfte silah olarak kabul edilmiştir. Savcılık tarafından yerinde bir iddianame hazırlanmıştır. Ayrıca çiğ köfte silah olarak sayıldığı için de istenilen cezada da 1/6 oranında artırıma gidilecektir" diye konuştu.

Son dakika: Ceza hukukçusu Güneş: Çiğ köftenin silah sayılması yerinde bir karar
Son dakika: Ceza hukukçusu Güneş: Çiğ köftenin silah sayılması yerinde bir karar

Karahisar, Hakaret, Silah, Tck, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ceza hukukçusu Güneş: Çiğ köftenin silah sayılması yerinde bir karar - Son Dakika


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