Son dakika haber: Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü, motosikletini yaktı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrolünde ehliyetsiz ve kullandığı motosikletin muayenesi ile sigortasının olmadığı tespit edilerek 4 bin 500 lira ceza kesilen Oğuzhan T., motosikletini ateşe vererek yaktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kullanılmaz hale gelen motosikletin sürücüsü Oğuzhan T. ifade için polis merkezine götürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında Oğuzhan T.'yi plakasız motosikletiyle durdurdu. Yapılan incelemede Oğuzhan T.'nin ehliyetinin olmadığı ve motosikletinin de muayenesi ile sigortasının yapılmadığı belirlendi. Trafik ekipleri, Oğuzhan T.'ye 4 bin 500 lira idari para cezası uyguladıktan sonra motosikleti çekiciye yüklemek istedi. Bu sırada Oğuzhan T., motosikletini çakmakla ateşe verdi. Motosiklet kısa sürede alev alırken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü Oğuzhan T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.