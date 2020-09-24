Cezaevi firarisi uyuşturucu ve silahla yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi uyuşturucu ve silahla yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu madde olduğu bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın yapılan sorgusunda cezaevinden firar ettiği, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Kasten Yaralama suçlarından 3 ayrı aranma kaydının olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurulduğu belirlenen Haliliye ilçesi kırsalındaki bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler 2 kilogram esrar maddesi, 15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. isimli şahsın yapılan sorgusunda cezaevinden firar ettiği, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Kasten Yaralama suçlarından 3 ayrı aranma kaydının olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.