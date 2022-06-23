Son dakika haber! Cezaevinden çıkıp, husumetlisini öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber! Cezaevinden çıkıp, husumetlisini öldürdü

23.06.2022 14:49
Son dakika haber! Cezaevinden çıkıp, husumetlisini öldürdü

Son dakika haberine göre KONYA'da, 'kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Gökhan Nurkoyuncu (22), husumetlisi Haşim Ferahkaya'yı (33) göğsüne tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.

KONYA'da, 'kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Gökhan Nurkoyuncu (22), husumetlisi Haşim Ferahkaya'yı (33) göğsüne tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Çumra'ya bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Nur Koyuncu ve aralarında husumet bulunan Haşim Ferahkaya, konuşmak için buluştu. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan Nurkoyuncu, yanında getirdiği tabancayla Ferahkaya'nın göğsüne 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferahkaya, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olduğu için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Haşim Ferahkaya, hayatını kaybetti. Gökhan Nurkoyuncu ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Öte yandan Gökhan Nurkoyuncu'nun, geçen yıl pazar kavgasında 1 kişiyi kasten yaraladığı suçlamasıyla tutuklanarak girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Küçükköy, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cezaevinden çıkıp, husumetlisini öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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