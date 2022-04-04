Son dakika haber... CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAYNANASI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP BİR ÇOCUĞU AĞIR YARALADI - Son Dakika
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Son dakika haber... CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAYNANASI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP BİR ÇOCUĞU AĞIR YARALADI

04.04.2022 20:57

Bir son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanası ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı.

ELAZIĞ'da, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanası ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulasla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber... CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAYNANASI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP BİR ÇOCUĞU AĞIR YARALADI
Son dakika haber... CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAYNANASI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP BİR ÇOCUĞU AĞIR YARALADI
Son dakika haber... CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAYNANASI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP BİR ÇOCUĞU AĞIR YARALADI

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Recep Tayyip Erdoğan, Gülay, Silah, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAYNANASI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP BİR ÇOCUĞU AĞIR YARALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAYNANASI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP BİR ÇOCUĞU AĞIR YARALADI - Son Dakika
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