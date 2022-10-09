Cezayir Arap Birliği Zirvesi'nden "cesur" kararlar çıkmasını bekliyor - Son Dakika
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Cezayir Arap Birliği Zirvesi'nden "cesur" kararlar çıkmasını bekliyor

09.10.2022 17:28

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, kasımda ülkesinin ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'nden "cesur" kararlar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, kasımda ülkesinin ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'nden "cesur" kararlar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Lamamra, Cezayir'in 1962'de Birleşmiş Milletlere üye olması vesilesiyle kutlanan Cezayir Diplomatik Günü'nde Dışişleri Bakanlığı kadrolarına hitaben bir konuşma yaptı.

Cezayir'in ideal bir Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Lamamra, "Bu önemli olayı, bir uzlaşma ruhu içinde cesur kararlar almak için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Zirvenin gündeminin geniş, büyük ve iddialı olduğunu kaydeden Lamamra, "Arap liderlerin varlığımıza hizmet etmek, bölgenin çıkarlarına ve Arap dünyasının birliğine hizmet etmek için açıkça konuşma fırsatını yakalayacaklarından eminiz." diye konuştu.

Arap Birliği Cezayir'deki Filistin uzlaşı çabalarını destekliyor

Lamamra, davet edilen Arap liderlerin kişisel katılımlarını onamasının zirvenin etkinliğini artıracağını vurgulayarak, "Bu zirvenin, ortak Arap eylemi ve Filistin'in haklarının gerçekleştirilmesi konusunda en başarılı zirvelerden biri olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Fetih ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların Cezayir'deki uzlaşı toplantısının da yakında gerçekleşeceğini hatırlatan Lamamra, Filistinli delegasyonların Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabet etmek üzere Cezayir'e geldiğini aktardı.

Lamamra, Cezayir'in Filistin uzlaşısını desteklemek için çaba sarf eden birkaç Arap ülkesiyle koordineli bir şekilde dikkatli bir hazırlık çalışması yürüttüğünü belirterek, "Cezayir'in bu uzlaşı girişimi hem diğer Arap ülkeleri hem de Filistinliler tarafından destekleniyor ve kabul ediliyor." dedi.

Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Fayiz Ebu Ayta, dün, Filistinli grupların gelecek salı günü Cezayir'de bir araya gelerek Filistin iç bölünmüşlüğünü sona erdirmek için "Cezayir vizyonu" üzerinde anlaşma arayacağını duyurmuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de gerçekleştirilemeyen Arap Birliği Zirvesi, 1-2 Kasım tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek.

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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir^de Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir^de EL- AGVAT - TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği EL- AGVAT - TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği
Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Arap Birliği Zirvesi'nden 'cesur' kararlar çıkmasını bekliyor - Son Dakika

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