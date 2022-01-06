Son dakika haber: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Mali Dışişleri Bakanı Diop ile ülkesindeki demokratikleşme sürecini görüştü - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, resmi ziyareti kapsamında Cezayir'e gelen Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile bir araya geldi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mali Dışişleri Bakanı Diop'un ülkesindeki Geçiş Dönemi Devlet Başkanı'ndan getirdiği mektubu Tebbun'a ilettiği kaydedildi.

Mali'nin "kardeş" ülke olarak nitelendirildiği açıklamada, Tebbun'un, ülkesinin Mali devletinde demokratikleşme sürecini desteklemeye devam edeceğini dile getirdiği kaydedildi.

Öte yandan Tebbun'un, Cezayir'in Mali'de barış ve güvenliğin tesis etmesi için beraber hareket etmeye her zaman hazır olduğunu yinelediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca görüşmede Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın da hazır bulunduğuna yer verildi.