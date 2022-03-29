Son dakika haber! Cezayir'de askeri uçağın düşmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Cezayir Savunma Bakanlığı, MIG-29 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında bulunan 2'nci askeri bölgedeki Busfar Hava Üssü'nden kalkan MIG-29 tipi uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra yaşanan teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan iki pilotun başarıyla atladığı kaydedilen açıklamada, yaralı olarak Vahran şehrindeki askeri hastaneye kaldırılan pilot Bin Mebhut Tahir'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, uçakta bulunan diğer pilotla ilgili ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan açıklamada, Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha'nın kendisi ve tüm ordu mensupları adına şehit ailelerine taziyelerini ilettiğine yer verildi.

Açıklamada, Şangariha'ın olayla ilgili soruşturma açılması için ilgili birimlere talimat verdiği aktarıldı.