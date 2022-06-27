Son dakika haber... Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 2 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 2 kişi öldü

27.06.2022 15:05
Son dakika haber... Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 2 kişi öldü

Son dakika haber... Cezayir'in doğusundaki Setif kentinde geniş ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Cezayir'in doğusundaki Setif kentinde geniş ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Setif Valiliği Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin kuzeybatısındaki Hamam Gargour beldesi sınırlarında yer alan Şuraykat kavşağı, Ra's El-Fayd ve El-Mezahdiya bölgelerinde dün öğle saatlerinde başlayan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Güçlü rüzgar ve yüksek sıcaklıkların alevlerin yayılmasına neden olduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun geniş ormanlık alanlarda büyük tahribata yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, kentteki orman yangınlarında 2 kişinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 23 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Cezayir'in doğusundaki Skikda kentinde de 13-14 Haziran'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında bir kişinin kalp krizi geçirerek, bir kişinin de dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 2 kişi öldü - Son Dakika
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