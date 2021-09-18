Son dakika haber... Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın vefatı nedeniyle ulusal yas ilan edildi - Son Dakika

Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın (84) hayatını kaybetmesi nedeniyle üç gün süreyle ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Buteflika'nın vefatı üzerine ulusal yas kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, tüm ülkede bayrakların bugünden itibaren üç gün boyunca yarıya indirileceği ifade edildi.

Cezayir'de "en uzun süre yönetimde kalan cumhurbaşkanı" ve "ülkedeki kitlesel protesto hareketleri sonucu görevi bırakan ilk kişi" olarak bilenen eski Cumhurbaşkanı Buteflika, dün 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

20 yıl boyunca iktidarda kalan Buteflika kimdir?

Fas-Cezayir sınırındaki Vecde kentinde 1937'de dünyaya gelen Buteflika, Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde aktif bir siyasetçi olarak rol oynadı.

Cezayir'in bağımsızlığını elde etmesinin ardından (1962) kurulan ilk hükümette 25 yaşında iken Gençlik ve Spor Bakanı olan Buteflika, eski Cumhurbaşkanı Huari Bumedyen döneminde (1965-1978) Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Bu dönemde diğer Arap ülkeleriyle güçlü bir ilişki ağı kurdu. Buteflika, 1974 yılında bir yıl süreyle BM Genel Kurul Başkanlığı görevini de üstlendi.

Buteflika'nın Huari Bumedyen'in vefatından sonra en önemli varislerden biri olarak görülmesine rağmen ülkede çıkan iktidar savaşını Şadli Bencedid kazanarak cumhurbaşkanı oldu. 1980'de ülkeden ayrılan Buteflika, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eski Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'a danışmanlık yaptı.

1980'lerin sonlarında Ulusal Kurtuluş Cephesi aracılığıyla yeniden siyaset sahnesine dönmeye çalışan Buteflika, hükümet ile İslami gruplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 1990'ların başında yeniden ülkeyi terk etti.

Buteflika, ülkeye dönüşünden 1 yıl sonra 1999'da 6 rakibinin çekildiği seçimleri kazanarak iktidara geldi. İktidara gelişinin ardından, ülkedeki siyasi ve güvenlik alanında yaşanan krizi sonlandırmak için ulusal uzlaşı projesini hayata geçiren Buteflika, ülkesindeki iç savaşı sona erdirmeyi başardı.

???????Bu yılları takiben üst üste cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Buteflika, 2013 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlık durumuna rağmen 2015'te de dördüncü dönem için aday oldu ve seçimleri kazandı.

Buteflika, tedavi gördüğü İsviçre'den 2019'daki seçimler için beşinci kez aday olmasıyla, 22 Şubat 2019'da "Hirak" adıyla kitlesel gösteriler başlamıştı. Geniş katılımlı gösteriler karşısında, ordunun da kendisine verdiği sözlü muhtıra üzerine Buteflika istifa etmek zorunda kaldı.

Bu gösteriler, Buteflika'nın nisan ayında görevi bırakmasına rağmen "köklü değişim" talebiyle bir yılı aşkın süre devam etmişti.

Buteflika iktidarda olduğu süre içinde yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği kısmi felç nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ve uzun süre kamuoyu önüne çıkmadı.