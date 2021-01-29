Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika dönemine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan eski Başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdulmelik Sellal hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, kamuoyunda "Muhyiddin Tahkut yargılaması" ve "Buteflika'nın seçim kampanyasının finansmanında yolsuzluk" olarak bilinen davada nihai kararı açıkladı. Uyahya 15, Sellal 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, aynı davada yargılanan eski sanayi bakanları Yusuf Yusufi'nin cezasını 5 yıldan 3 yıla, Mahcub Bidde'nin cezasını ise 5 yıldan 2 yıla indirdi.

Bu arada mahkeme, eski Turizm Bakanı Yamine Zerhuni'nin daha önce iki yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından beraatine karar verdi.

Uyahya ve Sellal, 2019 aralıkta "Buteflika'nın seçim kampanyasının finansmanında yolsuzluk" yaptıkları gerekçesiyle sırasıyla 15 ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 24 Haziran'da da "kara para aklama" suçlamasıyla yargılandıkları davada 12'şer yıl hapis cezası almıştı.

Eski Başbakanlar, 1 Temmuz'da da ülkenin en büyük iş adamları odası olan Cezayir İşadamları Forumunun başkanlığını yapan Ali Haddad'ın şirketi tarafından yapılan büyük kamu ihalelerindeki usulsüzlüklere ilişkin suçlamalardan dolayı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezayir'de yolsuzluk operasyonları dalgası

Cezayir'de 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde geçen yıl 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayirliler, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" talepleriyle protestolarına devam etmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanının işaret vermesiyle yargı harekete geçmiş, Buteflika döneminde adı birçok skandala karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti. İki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade rejim içinde tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.