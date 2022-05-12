Son dakika haber... Cezayir: Fas, terör konferansını Batı Sahra konusunda kazanım edinmek için kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Cezayir: Fas, terör konferansını Batı Sahra konusunda kazanım edinmek için kullanıyor

12.05.2022 22:28
Son dakika haber... Cezayir: Fas, terör konferansını Batı Sahra konusunda kazanım edinmek için kullanıyor

Son dakika haberlerine göre Cezayir, Fas'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısını Batı Sahra konusunda kazanım elde etmek için kullandığını iddia etti.

Cezayir, Fas'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısını Batı Sahra konusunda kazanım elde etmek için kullandığını iddia etti.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen toplantıyla ilgili Cezayir Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Fas'ın Batı Sahra meselesini çarpıtmaya yönelik manevralarının" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için Marakeş'te düzenlenen uluslararası konferansa ev sahipliği yapan ülke, yaptığı açıklamalarla gürültü oluşturarak bu toplantıyı Batı Sahra meselesi için yapılan bir etkinliğe dönüştürmeye çalıştı." ifadelerine yer verildi.

Toplantının asıl amacından saptırıldığından bahsedilen açıklamada, "Fas, terörle mücadele için düzenlenen uluslararası bir toplantının ortasında, her zamanki hilelerine başvurmak ölü bir girişimi yeniden teşvik etmek amacıyla inatçılığını sürdürdü." denildi.

Açıklamada, Batı Sahra konusunun Birleşmiş Milletler'in (BM) sorumluluğunda olan tartışmalı bir mesele olduğu hatırlatıldı.

Fas'ın Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle dün düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.

-Batı Sahra sorunu

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976 yılında çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

YORUMLAR
500
Musul'da başlatılan DEAŞ operasyonunda 5 terörist öldürüldü Musul'da başlatılan DEAŞ operasyonunda 5 terörist öldürüldü Cezayir'de son bir haftada 6 terörist yakalandı Cezayir'de son bir haftada 6 terörist yakalandı

Cezayir, Terör, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cezayir: Fas, terör konferansını Batı Sahra konusunda kazanım edinmek için kullanıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:35:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Cezayir: Fas, terör konferansını Batı Sahra konusunda kazanım edinmek için kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement