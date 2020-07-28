Son dakika haber... Cezayir, Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 11, Fas'ta 11, Lübnan'da 3 kişi yaşamını yitirirken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayılarında artış kaydedildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği, 642 kişinin enfekte olduğu, 396 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam vefat sayısının 1174'e, vaka sayısının da 28 bin 615'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 19 bin 233 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 500 kişiye hastalık teşhisi konulduğu belirtildi.

Ülkedeki can kaybının 327'ye, vaka sayısının da 21 bin 387'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 17 bin 66'ya ulaştığı ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 141 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Bakanlık toplam can kaybının 54, vaka sayısının da 4 bin 20 olduğunu, 1710 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm yaşanmazken, 13 kişide virüs tespit edildiği, 11 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 1468'e, iyileşenlerin sayısının ise 1168'e yükseldiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediğini ancak 6 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkedeki virüs kaynaklı toplam can kaybının 11 olduğunu hatrılatan bakanlık, son verilerle vaka sayısının 1182'ye, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1042'ye yükseldiğini belirtti.