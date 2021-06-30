Son dakika haber! Cezayir'in yeni başbakanı Ayman Benabderrahmane oldu - Son Dakika

Cezayir'de 24 Haziran'da başbakanlık görevinden istifa eden Abdelaziz Djerad'ın yerine Maliye Bakanı Ayman Benabderrahmane'de getirildi.

Cezayir'de 24 Haziran'da Abdelaziz Djerad'ın başbakanlık görevinden istifa ettiği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Djerad'ın yerine Maliye Bakanı Ayman Benabderrahmane'de getirildiği aktarıldı.

OPEC üyesi Cezayir, ülke ekonomisinin ana gelir kaynağı olan petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki sert düşüş nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçirirken, yeni hükümetin derin bir mali ve ekonomik krizle mücadele etmek zorunda kalması bekleniyor.

45 milyonluk Kuzey Afrika ülkesi, enerji dışı sektörü geliştirme girişimlerine rağmen, ekonomiyi petrol ve doğal gazdan bağımsız hale getirmeyi başaramadı. - CEZAYİR