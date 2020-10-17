Son dakika haber... Cezayir, Lübnan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1846, Lübnan'da 517, Ürdün'de 330'a yükseldi, Filistin'de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve 205 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1846'ya, vaka sayısı da 54 bin 203'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 37 bin 971'e ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1405 kişinin daha koronavirüse yakalandığı ve 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada böylece, toplam hasta sayısının 61 bin 284'e, can kaybının da 517'ye yükseldiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 20 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 1505 kişinin virüse yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 330'a, vakaların 36 bin 53'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 312 kişi enfekte oldu, 241 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 472 olan Filistin'de toplam vaka sayısı 58 bin 150'ye, iyileşenlerin sayısı 50 bin 898'e çıktı.