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Son dakika haber: Cezayir ve Nijeryalı bakanlar "enerji alanında iş birliğini" görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Cezayir ve Nijeryalı bakanlar "enerji alanında iş birliğini" görüştü

08.02.2022 21:07
Son dakika haber: Cezayir ve Nijeryalı bakanlar "enerji alanında iş birliğini" görüştü

Son dakika gelişmesine göre Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arkab ve Sylva'nın, "iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği ve ortaklıkların geliştirilmesi" konusunu ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın, Nijerya doğal gazının Nijer ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak boru hattı projesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Nijeryalı Bakan Sylva, Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, Nijerya doğal gazını Cezayir'e taşıyacak boru hattının inşasına başlandığını, projenin bir sonraki aşamada Avrupa'ya kadar uzanacağını ifade etmişti.

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Cezayir, Nijerya, Enerji, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cezayir ve Nijeryalı bakanlar 'enerji alanında iş birliğini' görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Cezayir ve Nijeryalı bakanlar "enerji alanında iş birliğini" görüştü - Son Dakika
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