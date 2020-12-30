Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI - Son Dakika

Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI

30.12.2020 10:10
Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI, System.String[]

Son dakika haberi... FATİH'te Cezayir uyruklu kargocu ve kız arkadaşının evine polis olduklarını söyleyerek girdikten sonra içerde sözde arama yapan, mağdurları darp edip evde bulunan para ve ziynet eşyalarını alarak kaçan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

FATİH'te Cezayir uyruklu kargocu ve kız arkadaşının evine  polis olduklarını söyleyerek girdikten sonra içerde sözde arama yapan, mağdurları darp edip evde bulunan para ve ziynet eşyalarını alarak kaçan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin olaydan bir gün önce perde ölçüsü almak için eve girip keşif yaptıkları ortaya çıktı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin eve girişleri ve ardından havaya ateş ederek kaçışları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

MAĞDURLAR POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Fatih, Molla Gürani Mahallesi, Guraba Caddesi üzerinde 30 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran Cezayir uyruklu Oussama Z.B(32) ile kız arkadaşı İbtıssem R.E.A.(31) polis olduklarını söyleyen kişilerin evlerine geldiklerini kendilerini darp ederek paralarını çaldıklarını söyledi. Mağdurlar şikayetlerinde "Polis olduklarını söylediler. İçeri girdiler. Bizi yere yatırıp üst araması yaptılar. Silah kabzasıyla döverek darp ettiler. Daha sonra evde bulunan 500 euro, 200 dolar ve 2 adet kol saatini aldılar. Ben kovalamaya çalıştım. Ancak havaya 6-7 el ateş açarak kaçtılar" dedi.

PERDE ÖLÇÜSÜ ALIRKEN KEŞİF YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliğinde olaydan sonra başlatılan çalışmada polis şüphelilerden birinin iki gün önce eve perde ölçüsü almak için geldiğini ve keşif yaptığını tespit etti. Kimliği tespit edilen bir perdeci de çalışan Volkan R.A. kısa sürede yakalandı. Volkan R.A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonlar sürdü.

3 SAHTE POLİSTE GÖZALTINA ALINDI BİRİ CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTIYapılan çalışmada olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliği de belirlendi. Önceki gün düzenlenen operasyonda şüpheliler Cengiz Ç.,  Zeynal B. ve İbrahim H. gözaltına alındı. Şüphelilerden Cengiz Ç.'nin cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEPolis şüphelilerin olay öncesinde hazırlanma ve gasp yapacakları eve geliş görüntülerinin bulunduğu güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin olaydan sonra mağdur tarafından kovalanırken havaya ateş açarak kaçışları da kamera görüntülerine yansıdı.

TUTUKLANDILARGasp Büro Amirliğinde mağdurlar tarafından teşhis edilen şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

Görüntü dökümü: --------------Olaya ilişkin güvenlik kamerası

Şüphelilerin sevki


Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI
Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI
Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI
Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI
Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI
Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI
Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI

Cezayir, Polis, Fatih, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | CEZAYİRLİ ÇİFTE DEHŞETİ YAŞATAN GASPÇILAR YAKALANDI - Son Dakika


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