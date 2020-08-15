Son dakika haber: Cezayirli emlakçının öldürülmesiyle ilgili yabancı uyruklu iki kiracısı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da Cezayirli emlakçının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yabancı uyruklu iki kiracısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammed Mekki'nin (44) cesedinin otomobilin bagajında bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki 150 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ve ifadeler doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, Mekki'nin öldürülmeden önce otomobile birlikte bindikleri tespit edilen kiracıları Rus uyruklu V.S.B. (19) ile Cezayirli M.A.L'yi (25) gözaltına aldı.

Şüphelilerden V.S.B. emniyette ifade vermeyi reddetti, M.A.L. ise suçunu itiraf etti.

İfadesinde Mekki'nin kirayı istemek için evlerine geldiğini anlatan M.A.L, şu itiraflarda bulundu:

"Yanımızda 200 lira vardı. Para çekmek için Mekki'nin otomobiliyle ATM'ye doğru hareket ettik. Cam açıkken telefonumu dışarıya düşürdüm. Bu sırada Mekki'den durmasını istedim. Telefonumu inip aldım. Otomobilin kapısını hızlı kapattığım gerekçesiyle hakaret etti. Tartışma çıktı. Bana yumruk atınca kavga başladı. Yanımdaki bıçakla bıçakladım. Ev arkadaşımla cesedi otomobilin bagajına koyduk. Aracı sonra bir yere park ettik. Anahtarını da çevredeki yeşillik alana attık. Sonrasında cesedi gömmek ve aracın yerini değiştirmek için geldik ancak anahtarı bulamadık."

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde park halindeki otomobilin bagajından dün kan damladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, aracın bagajında bulunan cesedin, Muhammed Mekki'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Otopside Mekki'nin göğüs ve kol bölgesinde 20 kesik izine rastlanmıştı.